США розширили санкції на три російські компанії

США впровадили санкції проти трьох російських компаній. Обмежувальні заходи застосовані в межах заборони на передачу Ірану, КНДР і Сирії технологій зброї масового ураження та її доставки, пише "Голос Америки".

У документі Держдепу зазначено, що санкції накладено на науково-виробничий завод "Пульсар", компанії Charter Green Light Moscow та Asia-Invest LLC. Санкції поширюються і на всі їхні дочірні компанії.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на укладання угод щодо закупівлі товарів та технологій, заборону на допомогу від держструктур, продаж зброї, видачу ліцензій на купівлю товарів, які підпадають під дію експортного контролю.

Санкції набули чинності 29 липня і діятимуть два роки.

Науково-виробниче підприємство "Пульсар" входить до холдингу "Роселектроніка" державної корпорації Ростех". Charter Green Light спеціалізується на приватних перельотах на бізнес-джетах та VIP-літаках. Asia Invest Group займається постачання обладнання і нафтохімічної продукції на підприємства.

Нагадаємо, в липні Міністерство торгівлі США впровадило санкції проти юридичних та фізичних осіб, зокрема – компаній з Росії та Китаю. Однією з причина вжиття обмежувальних заходів є спроби закупівлі американських електронних компонентів для використання у російських оборонних програмах.