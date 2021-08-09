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Канада оголосила про нові санкції щодо Білорусі

Зокрема, під нові санкції підпали фінансові та страхові інструменти, фінансування боргу, нафто- і калійні продукти.

Канада оголосила про нові санкції щодо Білорусі
Фото: Travelcalendar

Влада Канади ухвалила рішення про запровадження додаткових санкцій щодо основних секторів білоруської економіки. 

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті канадського уряду.

Зокрема, під нові санкції підпали фінансові та страхові інструменти, фінансування боргу, нафто- і калійні продукти.

Повідомляється, що метою нових санкцій є обмеження доступу Мінська до міжнародних фінансів.

За словами міністра закордонних справ Канади Марка Гарно, нові санкції спрямовані проти триваючих, систематичних порушень прав людини в Білорусі.

"Вжиті заходи стануть новою мірою тиску на білоруське керівництво і направлять чіткий сигнал білоруському народу про те, що Канада продовжить перебувати пліч-о-пліч з ним в його триваючих зусиллях жити мирно і без страху переслідування в відкритому демократичному суспільстві", - наголошується в документі.

Раніше сьогодні нові санкції стосовно Білорусі запровадили Сполучені Штати. Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту. Міністерство фінансів США також запровадило санкції щодо білоруських фізичних та юридичних осіб, у тому числі Національного олімпійського комітету Білорусі та Слідчого комітету.

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