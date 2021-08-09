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У Франції для транспорту та ресторанів стали обов'язковими ковід-паспорти

Негативний ПЛР-тест у сертифікаті діє 72 години. 

У Франції для транспорту та ресторанів стали обов'язковими ковід-паспорти
Фото: EPA/UPG

У Франції 9 серпня набули чинності ковід-паспорти з підтвердженням повного курсу вакцинації, негативного тесту чи одужання від хвороби. Наявність таких сертифікатів обов'язкова для відвідування закладів громадського харчування і поїздок у поїздах, пише dpa.

Підлітки 12-17 років мають показувати сертифікати з 30 вересня. 

Ковід-паспорти обов'язкові для автобусів, літаків, ярмарок, відвідування лікарень. Для кінотеатрів, музеїв чи масових заходів вони необхідні з середини липня. 

До 15 вересня всі медичні працівники країни повинні пройти вакцинацію. 

Глава МОЗ Франції Олів'є Веран повідомив, що деякі ковідні обмеження зробили м'якішими, ніж планувалося спочатку. Наприклад, у сертифікаті негативний тест на ковід діятиме 72 години, а не 48. 

Посилення обмежень викликало масові протести. На одному з мітингів цими вихідними зібралися понад 200 000 людей. 

На початку серпня Конституційний суд Франції визнав конституційними впровадження "паспортів здоров'я" та примусову вакцинацію певних категорій населення. Водночас суд не дозволив розривати контракти з працівниками, які відмовляються вакцинуватися.

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