Харків засипало градом
Харків засипало градом
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини
МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Майже 51,5 тис. українців вакцинувалися від ковіду в неділю

Однодозову вакцину Janssen отримали 2 тис. осіб.

Майже 51,5 тис. українців вакцинувалися від ковіду в неділю
Фото: EPA/UPG

В Україні в неділю, 8 серпня, 51 445 людей вакциновано проти коронавірусної недуги COVID-19.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, одну дозу отримали 30 988 людей, повністю імунізовані - 20 457 осіб.

Щеплення проводилося 277 мобільними бригадами з імунізації, 816 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.

Найбільше щеплень - 19 571 - було зроблено препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Американську вакцину Moderna вчора отримали 17 447 українців.

Китайським препаратом CoronaVaс було щеплено 11 658 людей, вакциною AstraZeneca - 769 осіб.

Ще 2 000 осіб отримали щеплення однодозовим препаратом Janssen.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них одну дозу отримали 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

Нагадаємо, МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини, щоб швидше щепити якомога більше людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також