Майже 51,5 тис. українців вакцинувалися від ковіду в неділю

В Україні в неділю, 8 серпня, 51 445 людей вакциновано проти коронавірусної недуги COVID-19.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, одну дозу отримали 30 988 людей, повністю імунізовані - 20 457 осіб.

Щеплення проводилося 277 мобільними бригадами з імунізації, 816 пунктами щеплення та 340 центрами вакцинації населення.

Найбільше щеплень - 19 571 - було зроблено препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Американську вакцину Moderna вчора отримали 17 447 українців.

Китайським препаратом CoronaVaс було щеплено 11 658 людей, вакциною AstraZeneca - 769 осіб.

Ще 2 000 осіб отримали щеплення однодозовим препаратом Janssen.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них одну дозу отримали 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

Нагадаємо, МОЗ рекомендувало скоротити термін між введенням доз вакцини, щоб швидше щепити якомога більше людей.