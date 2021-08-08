Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac

"Мені здається, що тут є політика", зазначив головний санітарний лікар України.

Затягування Європи з реєстрацією антиковідного препарату CoronaVac від китайського виробника Sinovac може бути пов’язаним зі ставленням до самого виробника.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Можливо, це пов’язано зі ставленням до самого виробника… Мені здається, що тут є політика. Тому що, наприклад, той же ж самий Pfizer або інші вакцини розглядалися ЕМА доволі швидко”, – сказав Кузін.

Він додав, що вакцина CoronaVac вже майже 2 місяці перебуває на розгляді Європейської медичної агенції. “І ми маємо надію, що ЕМА ухвалить усе ж таки виважене рішення і визнає цю вакцину вже дозволеною для використання”, – додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, CoronaVac зареєстрований Всесвітньою організацією охорони здоров’я і широко використовується в Україні.

CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Sinovac Biotech - це китайська біофармацевтична фірма, яка розробляє вакцини проти ентеровірусу, універсального пандемічного грипу, японського енцефаліту і сказу у людей.

Вакцина CoronaVac випускається в однодозних флаконах. Температура зберігання вакцини +2 - +8℃, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга.

В Україні, крім вакцини CoronaVac, щеплення проводиться препаратами Comirnaty від Pfizer-BioNTech; Moderna та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

У Туреччині третя фаза досліджень CoronaVac показала ефективність у 83%. Згідно з проміжними результатами, вакцина на 100% захищає від виникнення тяжкого перебігу хвороби.

Станом на 8 серпня від початку вакцинальної кампанії повністю щепилися 2 381 190 українців.