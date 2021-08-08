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Від ковіду у Києві вже померло 5245 людей

Загалом коронавірус подолали 211 108 киян.

Від ковіду у Києві вже померло 5245 людей
Фото: EPA/UPG

У Києві за минулу добу від коронавірусу померла одна людина, загалом кількість смертей від хвороби сягнула 5245.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За суботу, 7 серпня зафіксовано ще 53 хворих: 35 жінок віком від 21 до 82 років, 16 чоловіків віком від 21 до 82 років та 2 хлопчики 10 і 12 років. Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні – 220 156.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13, у Дніпровському – 12 та в Подільському районі – 11 випадків”, – зазначив Віталій Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 10 хворих на коронавірус, а також 46 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 90 людей. Загалом коронавірус подолали 211 108 киян.

Нагадаємо, за суботу, 7 серпня в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, померло 10 осіб.

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