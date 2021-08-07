Фото: Макс Требухов

У Києві попрощалися з першим головою Служби безпеки України, експрем’єр-міністром України, колишнім міністром оборони і секретарем РНБО Євгеном Марчуком.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

“Усі, хто знав Євгена Кириловича, захоплювалися його невичерпною енергією, високим професіоналізмом і самовідданістю Батьківщині. Світла пам'ять!”, – написав у своєму Телеграм-каналі керівник українського уряду Денис Шмигаль, який взяв участь у прощанні.

Фото: ТГ-канал Дениса Шмигаля

Мешканці столиці прощалися з Марчуком у Будинку офіційних прийомів, а поховають його на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, український державний діяч, генерал армії України Євген Марчук помер 5 серпня на 81-му році життя. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Євген Марчук народився в 1941 році. Працював у КДБ УРСР. Після проголошення незалежності України став першим очільником Служби безпеки України.

У липні 1994 року призначений віцепрем'єр-міністром України, у жовтні того ж року - першим віцепрем'єром. З березня 1995-го - в.о. прем'єр-міністра України, перший віцепрем'єр. З червня 1995 по травень 1996 рр. - прем'єр-міністр України.

Брав участь у президентських виборах 1999 року, отримавши в першому турі 8,13% голосів виборців. У фінальній частині президентської кампанії, в листопаді 1999-го, указом президента Леоніда Кучми Марчук був призначений секретарем Ради нацбезпеки і оборони України.

З червня 2003 по вересень 2004 року займав пост міністра оборони України, на якому після ініційованої Кучмою відставки його змінив генерал Олександр Кузьмук.

Двічі обирався народним депутатом України - в 1995 і 1998 рр. У Верховній Раді II скликання керував фракцією "Соціально-ринковий вибір". У Раді III скликання очолював фракцію СДПУ(о), потім входив до групи "Незалежні". Був членом Комітету ВР з питань оборони і державної безпеки, головою Комітету з питань соціальної політики та праці.

У грудні 2004-го, після відставки з посади глави оборонного відомства, Марчук очолив "Партію Свободи". Партія брала участь у парламентських виборах 2006 року.

19 травня 2008-го указом глави держави Віктора Ющенка призначений позаштатним радником президента України. Звільнений указом його наступника Віктора Януковича в березні 2010 року.

У грудні 2014 року ексглава СБУ, ексміністр оборони Євген Марчук став координатором співробітництва України з НАТО та ЄС у сфері безпеки.

У травні 2015 року Марчук очолив підгрупу з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.