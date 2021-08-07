Хто такий помічник по дому і що він робить?

Багато сімей шукають помічників по дому та пропонують високу заробітну плату. Список обов'язків може суттєво відрізнятися, як і вимоги до кандидата. Що ж має робити помічник по дому і які пропозиції можна знайти на сервісі OLX Робота?

Кого називають помічником по дому?

До списку домашніх помічників відносять такі пропозиції:

● кухар;

● прибиральниця;

● вахтер;

● доглядальниця;

● покоївка;

● няня.

Усе це — робота на дому, часто навіть із проживанням на території роботодавця. Власники будинків часто запрошують на роботу покоївок, прибиральниць та кухарів. Ціла команда займається організацією побуту, від приготування їжі до миття підлоги. Якщо в сім'ї є діти, то швидше за все для них наймають няню.

У багатоквартирних будинках затребувана посада вахтера. І хоча ця робота вже втрачає актуальність через встановлення камер спостереження, дехто надає перевагу вахтерам.

Які вимоги до помічників по дому?

Усе залежить від обов'язків, які має виконувати кандидат. Якщо йдеться про прибирання, вахту або роботу покоївки, то не потрібно мати жодних спеціальних знань. Достатньо просто виконувати інструкції роботодавця з підтримання чистоти.

Якщо ж ідеться про роботу кухаря, то необхідно мати досвід роботи на кухні або кулінарний талант. У кожній сім'ї свої традиції харчування, тому особливості роботи й меню обговорюються під час співбесіди.

До няні зазвичай більше вимог, оскільки вона працює з дітьми. Дехто вимагає педагогічної освіти, іншим роботодавцям достатньо досвіду роботи в сім'ях. Більшість прагне знайти відповідальну й терплячу людину, яка любить дітей і готова знайти з ними спільну мову. Плюсом завжди стане освіченість, лояльність, доброта та знання з медицини.

Для доглядальниці медична освіта в багатьох випадках є обов'язковою. Усе залежить від особливостей стану людини, яка потребує догляду. На цю посаду часто запрошують медсестер та санітарок, які вміють робити уколи та професійно доглядати за хворими. Помічники по дому зазвичай стають невіддільною частиною родини, тому так важливо знайти контакт із роботодавцем.