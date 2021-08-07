Жертв та постраждалих немає.

Через негоду в Україні знеструмлено 339 населених пунктів у 8 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Полтавській – 78, Черкаській – 59, Чернігівській – 55, Одеській – 47, Сумській – 40, Хмельницькій – 28, Кіровоградській – 24 та Миколаївській – 8.

Через пориви вітру, дощ та грозу частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплено 6 житлових будинків, 34 подвір’їв та повалено 163 дерева. На Черкащині пошкоджено дахи двох шкіл та дитсадка.

Жертв та постраждалих немає.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Нагадаємо, внаслідок буревію, що пройшов в ніч з 5 на 6 серпня на Поділлі, пошкоджено споруди Камянець-Подільського замку. Зокрема, шквальний вітер зірвав дах вежі XV століття і пошкодив покриття корпусу.