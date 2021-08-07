Українські правоохоронці попередили вбивство американця у США
Українські правоохоронці попередили вбивство американця у США
Україна зробила ще один крок угору в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна зробила ще один крок угору в медальному заліку Олімпіади-2020
Оператор ГТС: "Газпром" спустошує свої сховища в Європі, влада ЄС має втрутитись
Оператор ГТС: "Газпром" спустошує свої сховища в Європі, влада ЄС має втрутитись
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
СБУ заявила про оприлюднення доказів причетності членів Нацкорпусу до рекету
СБУ заявила про оприлюднення доказів причетності членів Нацкорпусу до рекету
Ціна газу в Європі підскочила вище $540 через пожежу на заводі "Газпрому"
Ціна газу в Європі підскочила вище $540 через пожежу на заводі "Газпрому"
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Шевченківський суд обирає захід членам Нацкорпусу, затриманим СБУ в справі про рекет
Шевченківський суд обирає захід членам Нацкорпусу, затриманим СБУ в справі про рекет
Зеленський підписав закон про режим "без паперів"
Зеленський підписав закон про режим "без паперів"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через негоду в Україні знеструмлено 339 населених пунктів, пошкоджено дахи шкіл

Жертв та постраждалих немає.

Через негоду в Україні знеструмлено 339 населених пунктів у 8 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Полтавській – 78, Черкаській – 59, Чернігівській – 55, Одеській – 47, Сумській – 40, Хмельницькій – 28, Кіровоградській – 24 та Миколаївській – 8.

Через пориви вітру, дощ та грозу частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплено 6 житлових будинків, 34 подвір’їв та повалено 163 дерева. На Черкащині пошкоджено дахи двох шкіл та дитсадка.

Жертв та постраждалих немає.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Нагадаємо, внаслідок буревію, що пройшов в ніч з 5 на 6 серпня на Поділлі, пошкоджено споруди Камянець-Подільського замку. Зокрема, шквальний вітер зірвав дах вежі XV століття і пошкодив покриття корпусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також