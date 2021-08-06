Активна підготовка до параду вже понад місяць триває на летовищі "Півці", що у передмісті Чернігова.

Участь у параді з нагоди Дня Незалежності братиме зведена механізована колона військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського на нових бронеавтомобілях "Козак-2".

Про це повідомляє АрміяІнформ.

"Від нашої бригади залучають 12 спеціалізованих броньованих авто "Козак-2", які надійшли нам на озброєння перед підготовкою до параду, а також 40 осіб (екіпажі й техобслуговування), що беруть участь у проходженні урочистим маршем. Тренування розпочали ще 25 червня, тобто одні з перших. Інші учасники святкового дійства долучалися пізніше", - розповіли в підрозділі.

Фото: Козак-2

Активна підготовка до параду вже понад місяць триває на летовищі "Півці", що у передмісті Чернігова.

Тренування у Чернігові триватимуть до 7 серпня. Далі колона переміститься у Київ, де продовжить відточувати дії уже під час генеральних репетицій на злітній смузі "Антонова" та безпосередньо на головній вулиці столиці.

Як повідомляли, через заплановані на 18, 20 та 22 серпня репетиції параду військ до Дня Незалежності в Києві буде перекрито рух транспорту на низці вулиць.