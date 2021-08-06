На київському вокзалі затримали експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства

Його підозрюють у привласненні майже 1 млн гривень.

Служба безпеки України затримала колишнього керівника виробничого підрозділу АТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали ексчиновника на залізничному вокзалі у Києві.

За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки. До протиправної діяльності він залучив представників афілійованої комерційної структури.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій. Проте, учасники оборудки фактично не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь.

Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури повідомлено про підозри за: ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

Стосовно затриманого учасника оборудки вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у липні НАБУ завершило розслідування справи про розкрадання 103 млн грн "Укрзалізниці" під час закупівлі дизпалива.