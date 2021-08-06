Ділки відправляли їх на курорт в окупований Крим.

Поліція Києва та співробітники СБУ викрили схему лікуванні та оздоровлення бойовиків та російських військових. Ділки організували бізнес в тимчасомо окупованому Криму, в міста Саки, повідомили на сторінці столичної поліції в Facebook.

Вони надавали їм санаторно-курортні послуги і налагодили механізм легалізації коштів, отриманих від незаконної діяльності в Криму.

Фото: Поліція Києва Facebook

"Гроші спільники переправляли на територію України, а відтак за допомогою конвертаційних центрів знімали готівку та легалізовували шляхом проведення фінансових операцій щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики із використанням фінансових та страхових компаній. Під час обшуків у Києві вилучено документацію, печатки, штампи, відтиски, електронні файли з перепискою зі спільниками із Автономної Республіки Крим, а також інші предмети, що підтверджують їх протиправну діяльність", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Фото: Поліція Києва Facebook

Фото: Поліція Києва Facebook

Організатору, уродженцю міста Дніпро, 1984 року народження, та його спільниці, уродженці Київщини, 1986 року народження, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що суд засудив до 10 років позбавлення волі бойовика "ДНР", затриманого в травні. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України та участі в терористичній групі.