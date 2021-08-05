"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
ГоловнаСуспільствоЖиття

Держкомтелерадіо ініціює продовження санкцій щодо російських видавництв

 Термін дії нинішніх санкцій проти них закінчується в березні 2022 року. 

Держкомтелерадіо ініціює продовження санкцій щодо російських видавництв
Фото: Марина Верещака

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) має намір ініціювати продовження санкцій щодо 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися у справі випуску в світ антиукраїнської літератури.

Про це повідомляє преслужба відомства.

Йдеться про такі видавництва: “Эксмо”, “АСТ”, “Питер”, “Центрполиграф”, “Яуза”, “Яуза-пресс”, “Алгоритм”, “Книжный мир” и “Вече”.

 Термін дії нинішніх санкцій проти них закінчується в березні 2022 року. 

“Оскільки після застосування санкцій ці видавництва продовжують продукувати видання антиукраїнського змісту, Держкомтелерадіо має намір ініціювати продовження санкцій”, - сказано у повідомленні.

Також за іініціативою відомства та за поданням Служби безпеки України до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, який ведеться Міністерством культури та інформаційної політики України на підставі звернень РНБО України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення, внесено 9 російських авторів - В. Сахарова, Л. Вєршиніна, А. Широкорада, А.Терещенка, М. Полікарпова, Р. Іщенка, А. Тамонікова та таких одіозних осіб, як А. Дугін і З. Прілєпін.

Нагадаємо, у березні 2019 року в Україні були вперше запроваджені санкції щодо найбільших видавництв Російської Федерації терміном на 3 роки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також