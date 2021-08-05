Держкомтелерадіо ініціює продовження санкцій щодо російських видавництв

Термін дії нинішніх санкцій проти них закінчується в березні 2022 року.

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) має намір ініціювати продовження санкцій щодо 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися у справі випуску в світ антиукраїнської літератури.

Про це повідомляє преслужба відомства.

Йдеться про такі видавництва: “Эксмо”, “АСТ”, “Питер”, “Центрполиграф”, “Яуза”, “Яуза-пресс”, “Алгоритм”, “Книжный мир” и “Вече”.

Термін дії нинішніх санкцій проти них закінчується в березні 2022 року.

“Оскільки після застосування санкцій ці видавництва продовжують продукувати видання антиукраїнського змісту, Держкомтелерадіо має намір ініціювати продовження санкцій”, - сказано у повідомленні.

Також за іініціативою відомства та за поданням Служби безпеки України до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, який ведеться Міністерством культури та інформаційної політики України на підставі звернень РНБО України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення, внесено 9 російських авторів - В. Сахарова, Л. Вєршиніна, А. Широкорада, А.Терещенка, М. Полікарпова, Р. Іщенка, А. Тамонікова та таких одіозних осіб, як А. Дугін і З. Прілєпін.

Нагадаємо, у березні 2019 року в Україні були вперше запроваджені санкції щодо найбільших видавництв Російської Федерації терміном на 3 роки.