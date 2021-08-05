​ВАКС обрав запобіжний захід голові Харківської облради, підозрюваному в отриманні 1 млн гривень хабара

Він має сплатити майже 3 млн гривень застави та виконувати низку процесуальних обов‘язків.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну , якого підозрюють в отриманні близько 1 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 3 млн гривень та поклав низку процесуальних обов‘язків.

За версією слідства на початку 2021 року Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав та отримав у 1,05 млн грн хабара за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили Товмасяну. ії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, депутата від партії "Слуга народу" Товмасяна було обрано на посаду голови облради 11 грудня минулого року. Він був єдиним претендентом на цю посаду. 4 серпня цього року, після звинувачення у хабарництві, його виключили з фракції.

Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в тому числі очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.