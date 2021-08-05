Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
ГоловнаСуспільствоПодії

У Польщі десятки людей постраждали після зіткнення двох трамваїв

Одного з машиністів доставили до лікарні на гелікоптері.

У Польщі десятки людей постраждали після зіткнення двох трамваїв
Фото: rmf24.pl

У польському місті Познань 31 людина постраждала від зіткнення двох трамваїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Шестеро осіб отримали серйозні травми, найбільш тяжкопоранених госпіталізували. Серед них - машиніст, який застряг у кабіні. Його мусили звільняти пожежники.

"Ми використовували спеціалізоване гідравлічне обладнання, щоб якомога швидше визволити машиніста з кабіни", - розповіли рятувальники.

Машиніста доставили до лікарні на гелікоптері медико-рятувальної служби.

Наразі рух трамваїв припинено. У районі кругової розв’язки Староленка, де сталася аварія, ускладнений рух транспорту.

Нагадаємо, раніше в Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб, троє - загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також