Одного з машиністів доставили до лікарні на гелікоптері.

У польському місті Познань 31 людина постраждала від зіткнення двох трамваїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Шестеро осіб отримали серйозні травми, найбільш тяжкопоранених госпіталізували. Серед них - машиніст, який застряг у кабіні. Його мусили звільняти пожежники.

"Ми використовували спеціалізоване гідравлічне обладнання, щоб якомога швидше визволити машиніста з кабіни", - розповіли рятувальники.

Машиніста доставили до лікарні на гелікоптері медико-рятувальної служби.

Наразі рух трамваїв припинено. У районі кругової розв’язки Староленка, де сталася аварія, ускладнений рух транспорту.

Нагадаємо, раніше в Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб, троє - загинули.