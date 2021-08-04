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У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, постраждали 50 осіб

На місці працюють рятувальники.

У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, постраждали 50 осіб
Фото: novinky.cz

У чеському місті Домажліце зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті аварії постраждали близько 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Швидкісний поїзд Ex 351, що прямував з Ческа-Кубіце до Праги зіткнувся з пасажирським, який рухався за маршрутом Пльзень-Домажліце.

На місці працюють три вертольоти рятувальників. Також після повідомлення про аварію на місце виїхали 11 пожежних команд.

"Ми перевозимо людей, що знаходилися в потязі, в лікарню, постраждали кілька десятків людей", - сказав Петро Пончар, прессекретар пожежної служби.

Залізничне сполучення між Домажлице і Ближеов зупинено, введені альтернативні автобусні маршрути.

Фото: www.novinky.cz

Фото: www.novinky.cz

Нагадаємо, у чевні в Пакистані зіштовхнулися два потяги, в результаті чого загинули близько 40 людей.

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