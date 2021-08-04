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Захоплений біля берегів ОАЕ танкер Asphalt Princess відпустили

Озброєні люди залишили судно, інцидент вичерпано.

Захоплений біля берегів ОАЕ танкер Asphalt Princess відпустили
Фото: marinetraffic.com

Танкер MV Asphalt Princess, який було захоплено невідомими особами у вівторок, 3 серпня, в Оманській затоці недалеко від ОАЕ, звільнено.

Про це повідомила Морська торгова організація Великобританії UKTMO, не вдаючись у подробиці.

Танкер з бітумом було захоплено озброєними людьми на підході до Ормузької протоки. Досі невідомо, хто саме захопив судно, але аналітики запідозрили іранських військових, оскільки вони наказали взяти курс на Іран.

Проте Корпус вартових Ісламської революції заперечив свою причетність і заявив, що захоплення судна можуть використати як привід для "ворожих дій" проти Тегерана.

У середу, 4 серпня, UKTMO повідомила, що "судно в безпеці, інцидент вичерпано".

Інцидент з Asphalt Princess стався менш ніж за тиждень після того, як біля берегів Оману було здійснено напад на нафтовий танкер Mercer Street, внаслідок якого загинули два члени екіпажу.

За даними BBC, MV Asphalt Princess належить дубайській компанії, одне з суден якої два роки тому викрали іранські військові.

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