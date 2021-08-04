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Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Зеленського

Відбудеться зустріч з Ентоні Блінкеном. 

Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Зеленського
Фото: nvestigator.org.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського. Сам український президент полетить до США 30 серпня, зазначив очільник МЗС в Facebook.

"Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками", – повідомив він.

Зеленський планує обговорити з американським президентом "низку великих тем".

"Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору. Важливо, що Президент поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту Кримської платформи, на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, у т.ч. висока делегація із США", – додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше, за інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

Згодом у Білому домі сказали, що візит Зеленського має пройти 30 серпня.

Дата візиту Кулеби і Єрмака станом на 28 липня була ще не визначена. 

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