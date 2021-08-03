В Іспанії знайшли печерні малюнки неандертальців, яким понад 60 тис. років

Дослідження показало, що пігмент наносився в різний час, іноді з різницею понад 10 тис. років.

У печері Куева-де-Ардалес, що на півдні Іспанії, дослідники знайшли малюнки неандертальців, зроблені близько 65 тисяч років тому.

Про це повідомляє BBC.

За словами вчених, червоні позначки на сталагмітових стовпах були нанесені приблизно за 20 тис. років до прибуття сучасних людей у Європу.

Вони вважають, що пігменти червоної охри, які були виявлені у трьох печерах, були різновидом печерного мистецтва в неандертальців.

Дослідження також показало, що пігмент наносився в різний час, іноді з різницею понад 10 тис. років. Ймовірно, покоління неандертальців поверталися на це місце через певний час, щоб зробити символічні позначки.

Нагадаємо, в Китаї знайшли череп раніше невідомого виду людини.