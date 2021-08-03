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Новий президент Ірану заявив, що буде намагатися скасувати "тиранічні" санкції США

До нього самого вжиті американські санкції. 

Новий президент Ірану заявив, що буде намагатися скасувати "тиранічні" санкції США
Райсі
Фото: EPA/UPG

Новий президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що буде намагатися скасувати "тиранічні" санкції США. Райсі і сам перебуває в списку осіб, щодо яких застосовано персональні американські санкції, пише Reuters.

Санкції на нього були накладені через звинувачення в порушенні прав людини у період, коли він був суддею. У 1988 році в Іран страчували політв'язнів за рішенням суду. 

Новий президент обіцяє покращити умови життя іранців.  

"Ми будемо прагнутри скасувати тиранічні санкції, введені Америкою", – заявив він.

Райсі матиме інавгурацію в наступний четвер, потім у нього буде тиждень, щоб представити свій кабінет парламенту для висловлення довіри. 

Нагадаємо, після обрання президентом у червні Райсі відмовився від зустрічі з президентом США Джо Байденом. 

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