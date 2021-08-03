Новий президент Ірану заявив, що буде намагатися скасувати "тиранічні" санкції США

До нього самого вжиті американські санкції.

Новий президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що буде намагатися скасувати "тиранічні" санкції США. Райсі і сам перебуває в списку осіб, щодо яких застосовано персональні американські санкції, пише Reuters.

Санкції на нього були накладені через звинувачення в порушенні прав людини у період, коли він був суддею. У 1988 році в Іран страчували політв'язнів за рішенням суду.

Новий президент обіцяє покращити умови життя іранців.

"Ми будемо прагнутри скасувати тиранічні санкції, введені Америкою", – заявив він.

Райсі матиме інавгурацію в наступний четвер, потім у нього буде тиждень, щоб представити свій кабінет парламенту для висловлення довіри.

Нагадаємо, після обрання президентом у червні Райсі відмовився від зустрічі з президентом США Джо Байденом.