Таліби заради помсти вбили десятки мирних мешканців у Кандагарі, – посольство США в Афганістані

У місті Спін-Болдак, афганській провінції Кандагар, таліби вбили десятки мирних мешканців задля помсти. Про це повідомляє посольство США в Афганістані в Twitter.

"Ці вбивства можуть бути військовими злочинами, вони мають бути розслідувані, а винні бойовики чи командири "Талібану" мають бути притягнені до відповідальності", – йдеться у заяві посольства.

Дипломати додали, що керівництво "Талібану" має нести відповідальність за злочини своїх бойовиків.

"Якщо ви не можете контролювати своїх бійців зараз, вам нема чого робити в уряді потім", – заявили американські дипломати.

"Талібан" захопив Спін-Болдак 14 липня 2021. Уряд почав операцію із відвоювання територій, армію підтримували деякі мирні мешканці. "Таліби" вирахували цих мешканців та вбили їх. З 16 липня правозахисники виявили 40 вбитих талібами людей.

Також на сторінці посольства зазначили, що перевряють інформацію про вбиство більш ніж 40 мирних мешканців у Малістані, провінції Газні.

Нагадаємо, що в травні-червні 2021 року в Афганістані було вбито або поранено 2400 мирних мешканців. Це найбільший показник для цих місяців, починаючи з моменту обліку у 2009 році.