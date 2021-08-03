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Таліби заради помсти вбили десятки мирних мешканців у Кандагарі, – посольство США в Афганістані

Вони вирахували місцевих мешканців, які підтримували урядові війська. 

Таліби заради помсти вбили десятки мирних мешканців у Кандагарі, – посольство США в Афганістані
Фото: boston.com

У місті Спін-Болдак, афганській провінції Кандагар, таліби вбили десятки мирних мешканців задля помсти. Про це повідомляє посольство США в Афганістані в Twitter.

"Ці вбивства можуть бути військовими злочинами, вони мають бути розслідувані, а винні бойовики чи командири "Талібану" мають бути притягнені до відповідальності", – йдеться у заяві посольства. 

Дипломати додали, що керівництво "Талібану" має нести відповідальність за злочини своїх бойовиків.

"Якщо ви не можете контролювати своїх бійців зараз, вам нема чого робити в уряді потім", – заявили американські дипломати. 

"Талібан" захопив Спін-Болдак 14 липня 2021. Уряд почав операцію із відвоювання територій, армію підтримували деякі мирні мешканці. "Таліби" вирахували цих мешканців та вбили їх. З 16 липня правозахисники виявили 40 вбитих талібами людей. 

Також на сторінці посольства зазначили, що перевряють інформацію про вбиство більш ніж 40 мирних мешканців у Малістані, провінції Газні. 

Нагадаємо, що в травні-червні 2021 року в Афганістані було вбито або поранено 2400 мирних мешканців. Це найбільший показник для цих місяців, починаючи з моменту обліку у 2009 році. 

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