Польська компанія PGNiG хоче завадити сертифікації Nord Stream 2

PGNiG вирішила приєднатися до процедури сертифікації, яку проводить німецький реглятор, а також повідомити про свою позицію Європейській Комісії.

Польська енергетична компанія PGNiG і її німецька дочірня компанія PGNiG Supply & Trading GmbH подали запит в регулюючий орган Німеччини - Федеральне мережеве агентство (BNetzA) з проханням дозволити участь в процедурі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка виступає оператором газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві компанії.

У повідомленні говориться, що Nord Stream 2 AG не бажає дотримуватися основних правил Третього енергопакету, які спрямовані на забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників ринку. Трубопровід також негативно впливає на безпеку поставок в ЄС і його держави-члени. У компанії відзначають, що ці аргументи повинні бути почуті.

"Тому PGNiG вирішила приєднатися до процедури сертифікації, що проводиться BNetzA, а також повідомити про свою позицію Європейській Комісії. Оскільки Суд виніс вердикт у справі OPAL, ніхто більше не може ігнорувати принцип енергетичної солідарності і не звертати уваги на вплив своїх рішень на безпеку інших держав-членів ЄС", -сказав президент правління PGNiG SA Павло Маєвський.

У компанії вважають, що немає ніяких юридичних підстав для видачі сертифіката швейцарської компанії, що належить "Газпрому", і, відповідно, для початку експлуатації трубопроводу.

"Запит Nord Stream 2 AG повинен бути відхилений з формальних і істотних причин. На карту поставлені безпека поставок, а також функціонування внутрішнього ринку ЄС", - наголосив Павло Маєвський.

Також згідно з позицією Європейської комісії, трубопровід "Північний потік-2" не відповідає політичним цілям Енергетичної союзу і може дозволити одному постачальнику ще більше зміцнити свої позиції.

У червні 2021 року компанія Nord Stream 2 AG подала запит на сертифікацію за моделлю незалежного оператора передачі (ITO). Сертифікація моделі ITO дозволяє оператору вести свою діяльність, незважаючи на відсутність повного відокремлення власності від материнської компанії, що займається виробництвом та постачанням природного газу. В даному випадку - "Газпром".

У PGNiG вважають, що запит на сертифікацію моделі ITO - це ще одна спроба "Газпрому" і Nord Stream 2 AG зайняти привілейоване становище на ринку природного газу в ЄС. В окремому розгляді Nord Stream 2 AG просить про відступ від вимог Третього енергопакету. Вищий земельний суд Дюссельдорфа винесе вирок у цій справі 25 серпня.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб російський газопровід "Північний потік-2", навіть після завершення його будівництва, не був сертифікований.