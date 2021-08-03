У США призупинили вхід і вихід із будівлі Пентагону через стрілянину неподалік, - ЗМІ

За даними ЗМІ, одна людина лежить на землі, її стан невідомий.

Вхід до будівлі Міністерства оборони США і вихід із неї тимчасово закрили через стрілянину поблизу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Associated Press.

За його даними, було чути "численні постріли" в районі пересадочного пункту громадського транспорту, що розташований поблизу Пентагону.

Агентство зазначає, що в районі події одна людина "лежить на землі". Інформацію щодо її стану не наведено.

Поїздам метро, що проїжджають через Пентагон, наказано прямувати без зупинки.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітолію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.