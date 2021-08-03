У Росії театри перевірять на відповідність "стратегії нацбезпеки"

Громадська рада при Міністерстві культури Російської Федерації проведе слухання і перевірить репертуар російських театрів "в частині відповідності стратегії національної безпеки".

Про це розповів голова ради Михайло Лермонтов, повідомляє Настоящее время.

За словами Лермонтова, йдеться про духовно-моральні і патріотичні цінності. Він не уточнив, куди будуть спрямовані результати перевірки, а також які у неї можуть бути наслідки.

Лермонтов розповів "Інтерфаксу", що з питанням про репертуарну політику театрів до ради "звернулася група товаришів". Точні терміни обговорення ще не визначені.

"У нас є предметне питання - відповідність державній політиці того, що роблять наші діячі культури, причому на гроші держави", - підкреслив Лермонтов.

Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити постановку московського театру "Современнник" "Перший хліб" на предмет образи ветеранів. Як сказано в офіційній заяві СК, приводом для перевірки стали "зверненнями представників громадськості та публікації в ЗМІ", а "негативна реакція громадськості викликана тим, що під час однієї з вистав актори використовують не тільки ненормативну лексику, а й, на думку низки осіб, ображають ветеранів Великої Вітчизняної війни".

До цього громадська організація "Офіцери Росії" зверталася з вимогою перевірити спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлівський рух SERB намагався зірвати показ "Першого хліба".

Раніше голова руху "Ветерани Росії" Віктор Рижаков заявив, що "художній керівник театру "Современник" і польський режисер вистави "Перший хліб" Беніамин Коц мають публічно попросити пробачення, а Лія Ахеджакова, яка зіграла головну роль у виставі, повинна бути позбавлена звання народної артистки Російської Федерації.