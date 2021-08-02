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Росія випробовує вакцину Sputnik Light на жителях ОРДЛО, - розвідка

"Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто".

Росія випробовує вакцину Sputnik Light на жителях ОРДЛО, - розвідка
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Росія проводить випробування сумнівної однокомпонентної вакцини Sputnik Light на жителях окупованих територій Луганської та донецької областей.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Провівши на тимчасово окупованих територіях України агітаційну кампанію з вакцинації препаратом Sputnik V, Російська Федерація насправді використовує там не цю вакцину, а її однокомпонентного двійника Sputnik Light, тим самим вводячи людей в оману", - зазначають у розвідці.

Там наголошують, що Sputnik Light, розроблена на основі вакцини Sputnik V, не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

"Усе, що Росія може сьогодні надати своїм недореспублікам на Донбасі, - це вакцини, якими користуються лише найбідніші країни світу, у той час, як Україна вакцинує своїх громадянам найкращими та найвартіснішими вакцинами, які використовують усі цивілізовані країни. І навіть це Росія робить неофіційно, намагаючись приховати факти завезення вакцини в ОРДЛО. Жителі так званої "Л/ДНР" можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини Sputnik Light, перш ніж запропонувати її росіянам", - заявляють у ГУР.

Якщо двокомпонентна російська вакцина Sputnik V має цілу низку побічних ефектів, "виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша, припускають розвідники.

"Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на мешканцях так званих "ЛНР" та "ДНР", РФ не нестиме за загибель чи хвороби людей жодної відповідальності, у той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто", - підкреслюють у ГУР Міноборони.

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