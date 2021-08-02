У Кирилівці зіткнулися гідроскутер і надувний "банан", постраждали чотири людини

Двоє постраждалих були госпіталізовані в лікарню.

У неділю, 1 серпня, у курортній Кирилівці в Запорізькій області в результаті зіткнення гідроскутера та надувного "банана" постраждали чотири людини.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На місці події працювали дві фельдшерські бригади.

Медична допомога була надана чотирьом людям: чоловікам 30 і 41 років, 43-річній жінці і 9-річному хлопчику. Двоє з них були госпіталізовані.

"Двоє людей були госпіталізовані в лікарню: 30-річний чоловік із закритою травмою поперекового відділу хребта та 43-річна жінка із закритою травмою правого стегна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у курортній Кирилівці працівника атракціону на пляжі вбило струмом.