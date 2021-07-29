Служба безпеки України під час спецоперації у Києві та Запорізькій області нейтралізувала міжнародне наркоугруповання. Зловмисники збували у різні регіони України оптові партії контрабандних наркотиків та психотропів.

За оперативними даними, щомісячний «прибуток» ділків від наркобізнесу становив понад 3 млн грн, інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що учасники групи налагодили транснаціональний канал незаконного переправлення кокаїну, екстазі та психотропів ЛСД на територію нашої країни. Одержаний від іноземних спільників «товар», зловмисники реалізовували через власну розгалужену мережу дилерів.

Правоохоронці затримали у Києві організатора і двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків.

У ході обшуків за місцями перебування ділків у столиці та Запорізькій області виявлено підготовлені до продажу майже 2 тис. пігулок екстазі, приблизно 0,5 кг кокаїну, марки ЛСД, понад 1 кг канабісу тощо.

Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 2,5 млн грн.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше правоохоронці викрили злочинну наркогрупу, яка організувала міжнародний канал контрабанди героїну з Ірану на більш ніж 1 мільярд гривень.