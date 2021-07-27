У СБУ просили Держмитслужбу розглянути питання звільнення або відсторонення 22 митників із санкційного списку РНБО

У Службі безпеки України надіслали листа на адресу Державної митної служби щодо звільнення чи відсторонення 22 митників, які потрапили до санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони.

Лист, датований 21 липня, оприлюднив "Цензор.нет". Він підписаний Василем Малюком, який до вчора був першим заступником глави Служби безпеки України. Від 26 липня він звільнений указом президента.

"З метою визначення провини, характеру і тяжкості дисциплінарних вчинків і перевірки інформації про можливу причетність посадових осіб державної митної служби України до створення особами, визначеними у вищезгаданих рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, потенційної загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності Україна, нанесення майнових втрат і створення перешкод для сталого економічного розвитку України, прошу Вас забезпечити реалізацію та вжити невідкладних заходів щодо правового врегулювання питань відповідно до законодавства України пов'язаних із звільненням / відстороненням наступних посадових осіб Держмитслужби від виконання службових обов'язків", – йдеться у листі.

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

3 квітня Держмитслужба повідомила, що понад сто працівників Державної митної служби, серед яких 17 - керівники митниць та митних постів, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони.

У територіальних органах були відсторонені: в Одеській митниці - 22 працівники, Закарпатській - 23 працівники, Київській - 8 працівників, Волинській - 23 працівники, Галицькій - 46 працівників, Буковинській - 3 працівники.

Рішення про відсторонення РНБО ухвалила одночасно із персональними санкціями проти "топ-10 української контрабанди".

Однак уже в червні з'ясувалося, що усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені за рішенням Ради національної безпеки і оборони через підозри в корупції та контрабанді, повернулися на свої посади. Перевірка не виявила в їхніх діях порушень.