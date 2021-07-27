Служба безпеки України у Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами, які налагодили схему "постачання" іноземцям немовлят під виглядом програми сурогатного материнства.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. Вони допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини, що є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

"Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон", - повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Також, зазначили у спецслужбі, після проведених експертиз були виявлені факти недбалого ставлення медпрацівників центру до своїх обов’язків, що призвело до смерті немовлят.

Наразі проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання підозрбваних. Вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а також - документи.

Фото: ssu.gov.ua

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинуватила київську клініку репродуктивної медицини в торгівлі новонародженими.

Минулого року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала заборонити українкам бути сурогатними матерями для іноземних громадян. У 2018 році до Верховної Ради вносили такий законопроєкт, але його так і не розглянули.