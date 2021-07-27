У Чернігові масажистка випадково звернула клієнтці шию
У Чернігові масажистка випадково звернула клієнтці шию
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових
В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Вірус «скрутка» – що це і як з ним боротися?
Вірус «скрутка» – що це і як з ним боротися?
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
ГоловнаСуспільствоЖиття

Найбільша катастрофа в історії авіашоу: в Україні згадують загиблих у Скнилівській трагедії

Унаслідок падіння літака загинули 77 людей, сотні отримали важкі поранення.

Фото: twitter.com/andreibtvt

27 липня 2002 року на Скнилівському аеродромі під Львовом сталася найбільша у світі катастрофа в історії авіашоу. Унаслідок падіння військового літака в натовп глядачів шоу загинули 77 людей (28 дітей), понад три сотні були поранені, чимало постраждалих стали інвалідами. 

Фото: armyinform.com.ua

Що сталося на Скнилові

Тієї суботи 19 років тому 14-й авіаційний корпус Військово-повітряних сил України святкував 60-річчя, на честь чого організували масштабне авіашоу. На аеродромі зібралося щонайменше 10 тисяч глядачів – люди з’їжджалися з усієї Львівської області родинами. 

Для демонстраційного пілотування з Івано-Франківська мав вилетіти МіГ-29УБ, але через несприятливі погодні умови не зміг і його замінили на Су-27. Виконували фігури вищого пілотажу пілоти першого класу, полковники Володимир Топонар і Юрій Єгоров. Під час виконання фігури “напівпетля” літак не набрав достатньої висоти, намагався летіти горизонтально, дуже близько до землі, але зачепив стабілізатором тополю, врізався в землю, в інший літак, перекинувся, влетів у глядачів, розрізаючи натовп крилом, і загорівся.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: documentingreality.com

Фото: gdb.rferl.org

Постраждалих вивозили два десятки швидких. Лікарні були переповнені, біля моргу утворилися черги. Тіла загиблих привозили вантажівками, кількох людей так і не вдалося ідентифікувати.

Пілоти катапультувалися після зіткнення з землею – значних ушкоджень не отримали.

Фото: скрин

Хто покараний

Офіційна версія трагедії – порушення правил пілотування Су-27, відхилення від польотного завдання та неналежна організація авіашоу. Неофіційно йшлося про помилку пілотів, проблеми з технікою, недостатню кваліфікацію для виконання демонстраційних фігур. 

Володимир Топонар в інтерв'ю “Фактам” заявив, що мав 27 років авіастажу, дві тисячі годин нальоту та виконував подібні елементи десятки разів. За його словами, літак упав через несправність – після виконання петлі став некерованим.

Володимир Топонар (справа) і Юрій Єгоров у день трагедії
Фото: EPA/UPG
Володимир Топонар (справа) і Юрій Єгоров у день трагедії

Обвинуваченими у справі стали більш ніж десять осіб, реальні тюремні строки отримали пілоти Володимир Топонар (14 років) і Юрій Єгоров (8 років) – вийшли через 11 та 2,5 роки відповідно; а також троє військових 14-го авіаційного корпусу: командувач, генерал-майор Анатолій Третьяков (відсидів 5 років з 6), помічник керівника польотів Юрій Яцюк (відбув майже 3 роки з 5), начальник служби безпеки польотів Анатолій Лукіних (4 роки умовно).

Володимир Топонар (ліворуч), Юрій Яцюк та Анатолій Третяков під час засідання суду
Фото: obozrevatel.com
Володимир Топонар (ліворуч), Юрій Яцюк та Анатолій Третяков під час засідання суду

Жоден з них своєї провини не визнав. 

Чотирьох генералів, причетних до організації авіашоу на аеродромі "Скнилів", у 2008 році виправдали.

З того часу авіашоу в Україні забороні.

Родичі з портретами близьких під час поминальної служби за жертвами трагедії на Скнилові, 27 липня 2020 року
Фото: espreso.tv
Родичі з портретами близьких під час поминальної служби за жертвами трагедії на Скнилові, 27 липня 2020 року

Фото: 24tv.ua

Поминальна служба за жертвами трагедії на Скнилові, 27 липня 2020 року
Фото: espreso.tv
Поминальна служба за жертвами трагедії на Скнилові, 27 липня 2020 року

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також