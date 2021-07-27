Фото: twitter.com/andreibtvt

27 липня 2002 року на Скнилівському аеродромі під Львовом сталася найбільша у світі катастрофа в історії авіашоу. Унаслідок падіння військового літака в натовп глядачів шоу загинули 77 людей (28 дітей), понад три сотні були поранені, чимало постраждалих стали інвалідами.

Фото: armyinform.com.ua

Що сталося на Скнилові

Тієї суботи 19 років тому 14-й авіаційний корпус Військово-повітряних сил України святкував 60-річчя, на честь чого організували масштабне авіашоу. На аеродромі зібралося щонайменше 10 тисяч глядачів – люди з’їжджалися з усієї Львівської області родинами.

Для демонстраційного пілотування з Івано-Франківська мав вилетіти МіГ-29УБ, але через несприятливі погодні умови не зміг і його замінили на Су-27. Виконували фігури вищого пілотажу пілоти першого класу, полковники Володимир Топонар і Юрій Єгоров. Під час виконання фігури “напівпетля” літак не набрав достатньої висоти, намагався летіти горизонтально, дуже близько до землі, але зачепив стабілізатором тополю, врізався в землю, в інший літак, перекинувся, влетів у глядачів, розрізаючи натовп крилом, і загорівся.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: documentingreality.com

Фото: gdb.rferl.org

Постраждалих вивозили два десятки швидких. Лікарні були переповнені, біля моргу утворилися черги. Тіла загиблих привозили вантажівками, кількох людей так і не вдалося ідентифікувати.

Пілоти катапультувалися після зіткнення з землею – значних ушкоджень не отримали.

Фото: скрин

Хто покараний

Офіційна версія трагедії – порушення правил пілотування Су-27, відхилення від польотного завдання та неналежна організація авіашоу. Неофіційно йшлося про помилку пілотів, проблеми з технікою, недостатню кваліфікацію для виконання демонстраційних фігур.

Володимир Топонар в інтерв'ю “Фактам” заявив, що мав 27 років авіастажу, дві тисячі годин нальоту та виконував подібні елементи десятки разів. За його словами, літак упав через несправність – після виконання петлі став некерованим.

Фото: EPA/UPG Володимир Топонар (справа) і Юрій Єгоров у день трагедії

Обвинуваченими у справі стали більш ніж десять осіб, реальні тюремні строки отримали пілоти Володимир Топонар (14 років) і Юрій Єгоров (8 років) – вийшли через 11 та 2,5 роки відповідно; а також троє військових 14-го авіаційного корпусу: командувач, генерал-майор Анатолій Третьяков (відсидів 5 років з 6), помічник керівника польотів Юрій Яцюк (відбув майже 3 роки з 5), начальник служби безпеки польотів Анатолій Лукіних (4 роки умовно).

Фото: obozrevatel.com Володимир Топонар (ліворуч), Юрій Яцюк та Анатолій Третяков під час засідання суду

Жоден з них своєї провини не визнав.

Чотирьох генералів, причетних до організації авіашоу на аеродромі "Скнилів", у 2008 році виправдали.

З того часу авіашоу в Україні забороні.

Фото: espreso.tv Родичі з портретами близьких під час поминальної служби за жертвами трагедії на Скнилові, 27 липня 2020 року

Фото: 24tv.ua