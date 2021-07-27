Вони обговорили конструктивні взаємини між церквою та державою і необхідність забезпечення міжконфесійного миру і правопорядку.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів зустріч з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Онуфрієм.

Вони обговорили конструктивні взаємини між церквою та державою і необхідність забезпечення міжконфесійного миру і правопорядку, йдеться в повідомленні МВС.

Фото: МВС Епіфаній і Монастирський

Фото: МВС Онуфрій і Монастирський

"Окремо сторони детально обговорили заходи публічної безпеки під час традиційних масових акцій 27-28 липня, присвячених державному святу - Дню Хрещення Київської Русі-України. Він, згідно з Указом президента України, відзначається щорічно 28 липня у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира. Цього року відзначається 1033 річниця з цієї знаменної події", – зазначили в міністерстві.

Монастирський запевнив очільників ПЦУ і УПЦ МП, що правоохоронці готові жорстко, але законно протидіяти всім можливим провокаціям під час масових релігійних заходів.

Нагадаємо, що сьогодні УПЦ МП проводить хресну нагоду з нагоди річниці Хрещення України-Русі. У зв'язку з цим у столиці обмежили рух транспорту.