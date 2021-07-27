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На Львівщині двох дітей госпіталізували через зміїні укуси, обоє – в стані середньої тяжкості

У ДСНС закликали обережно поводитися в місцях, де можна зустріти змій. 

На Львівщині двох дітей госпіталізували через зміїні укуси, обоє – в стані середньої тяжкості
Фото: rus.newsru.ua

У Львівській області за 26 липня через зміїні укуси госпіталізували двох дітей. Дівчинка 2011 року народження, жителька с. Верхня Яблунівка, потрапила до реанімації в середньому стані важкості, повідомили в пресслужбі ДСНС на Львівщині.

Її діагноз - укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги.

Увечері того ж дня до рятувальників надійшло повідомлення, що у приймальне відділення Яворівської центральної районної лікарні потрапив хлопець, 2005 року народження, житель с. Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Стан потерпілого – середньої важкості.

"Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу. Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть", - порадили рятувальники. 

Вони додали, що в плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

"Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.  Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", – зауважили в ДСНС у Львівській області.

Нагадаємо, що за 8 липня на Прикарпатті троє дітей потрапили до реанімації через укуси змій. За шість місяців 2021 в Україні від укусів змій постраждали понад два десятки людей.

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