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Пасажир "Укрзалізниці" випав з поїзда "Львів - Маріуполь"

Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані.

Пасажир "Укрзалізниці" випав з поїзда "Львів - Маріуполь"
Фото: lv.npu.gov.ua

23-річний мешканець Хмельницького випав з поїзда "Львів - Маріуполь".

Подія сталася вночі 26 липня під час руху в місті Золочів незабаром після відправлення поїзда, повідомляється на сайті Національної поліції.

"Попередньо правоохоронці з’ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона", - йдеться в повідомленні.

Чоловік отримав тяжкі травми та госпіталізований у реанімацію.

Подію розслідуватимуть в рамках кримінального провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 червня у потязі "Рахів - Київ" пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер.

У 2019 році з поїзда, що їхав цим же маршрутом, випав 11-річний хлопчик, який повертався з відпочинку в Яремчі. Він загинув.

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