Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
ГоловнаСуспільствоПодії

​Чотирьох поліцейських судитимуть за викрадення людини та автівки

Всі вони – працівники Солом’янського управління поліціїі. 

​Чотирьох поліцейських судитимуть за викрадення людини та автівки

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи у складі п’яти осіб, з яких четверо – працівники Солом’янського управління Нацполіціїі.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Четверо підозрюються у "незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань", а один із них - у "незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із цивільною особою, що завдало великої матеріальної шкоди" (ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК).

Згідно матеріалів слідства, четверо правоохоронців організували план - незаконно позбавити волі 50-річного мешканця Львова заради грошей. Отримавши інформацію про те, що потерпілий періодично виступає посередником у продажу автомобілів, під виглядом покупців поліцейські домовились з ним про зустріч та огляд автомобіля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" вартістю понад 1 млн гривень.

В одному з райцентрів на території Київської області співробітники поліці вдягнули на чоловіка кайданки та почали вимагати від нього $10 тис. за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продати викрадене авто.

Отримавши від потерпілого 2 тис. євро, правоохоронці його відпустили.

Згодом один із правоохооронців залучив знайомого, який за допомогою евакуатора перевіз автівку до обумовленого місця для подальшого продажу без згоди власника. Однак, його було викрито під час спроби транспортування автомобіля.

За результатом проведених слідчих дій вдалося викрити усіх учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, у Головному управлінні Національної поліції Києва сформували новий підрозділ, діяльність якого буде зосереджено на сприянні ефективній професійній діяльності працівників, дотриманні ними службової дисципліни та оптимізації управлінських процесів в підрозділах.

Очолила і нспекцію з нагляду за роботою поліцейських у столиці капітан Ольга Юськевич.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також