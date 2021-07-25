Також у перелік додали місто в Китаї та храм у Індії.

Комітет світової спадщини ЮНЕСКО у неділю, 25 липня, вніс до списку світової спадщини ще чотири об'єкти.

Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Зокрема, у перелік потрапила Трансіранська залізниця, яка з'єднує Каспійське море з Перською затокою.

Фото: Hossein Javadi

"Трансіранська залізниця відрізняється своїми масштабом і інженерними роботами, необхідними для подолання крутих маршрутів і інших перешкод. Будівництво дороги вимагало значних гірських робіт в окремих районах, в той час як пересічена місцевість в інших районах потребувала будівництва 174 великих мостів, 186 малих мостів і 224 тунелів, в тому числі 11 спіральних тунелів", - йдеться в поясненні до рішення ЮНЕСКО.

Іншим об'єктом стало китайське місто Цюаньчжоу як світовий центр торгівлі епохи династій Сун-Юань (X-XIV ст.), коли воно було відоме як Зайтун.

Фото: Quanzhou Maritime Silk Road World heritage Nomination Center

Також у список світової спадщини потрапив храм Рамаппа в Індії, побудований у XIII сторіччі.

Фото: ASI

Четвертим об'єктом став культурний ландшафт, що сформувався навколо бульвару Пасео-дель-Прадо ы парку Буен Ретіро в центрі Мадриду.

Фото: Ayuntamiento de Madrid

"Об'єкт втілює в собі нову ідею міського простору і розвитку в період освіченого абсолютизму XVIII століття. Будинки, присвячені мистецтву і науці, сусідять з будівлями, присвяченими промисловості, охороні здоров'я та досліджень. В сукупності вони демонструють прагнення до утопічного суспільству в період розквіту Іспанської імперії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні до списку ЮНЕСКО включили одразу п'ять культурних об'єктів, в тому числі один транснаціональний - "Великі курортні міста Європи", куди увійшли Баден-Баден, Спа, Карлові Вари, Маріанські Лазні, Віши та інші відомі європейські курорти.

21 липня через новітню забудову ЮНЕСКО виключила зі списку світової спадщини місто Ліверпуль.