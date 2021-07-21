Ліверпуль виключили зі списку світової спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО виключило об'єкт "Ліверпуль - місто мореплавців і торговців" зі списку всесвітньої спадщини. Рішення прийняте у зв'язку з "незворотною втратою характеристик, що вказують на видатну універсальну цінність".

Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Шість ділянок в історичному центрі і на території доків Ліверпуля потрапили до списку ЮНЕСКО у 2004 році в якості свідоцтва розвитку одного з найбільших в світі торговельних центрів XVIII-XIX ст.

В 2012 році його визнали таким, що перебуває під загрозою, через нове будівництво на території об'єкту та в його буферній зоні.

ЮНЕКСО підкреслює, що це всього третій випадок виключення зі списку всесвітньої спадщини після долини Ельби в Німеччині та резервату аравійської антилопи в Омані.

Мер Ліверпуля Джоанн Андерсон назвала рішення ЮНЕСКО неправильним.

"Основною помилкою є твердження, що наш об'єкт всесвітньої спадщини став гіршим. Вибачте, але це очевидна неправда. Все зовсім навпаки. Насправді, ліверпульский об'єкт ніколи не виглядав краще. У недавньому звіті підкреслюється, що лише за останні 10 років на модернізацію десятків і десятків історичних та охоронних будівель міста було вкладено 700 млн фунтів стерлінгів. І твердження про те, що "Ліверпуль Уотерс" завдав шкоди видатній універсальній цінності об'єкту просто неправда", - заявила мер.

Вона підкреслила, що місто переживе рішення ЮНЕСКО.