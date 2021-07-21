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Пасажирів та персонал аеропорту "Львів" евакуювали через підозрілу валізу

На місці працюють поліцейськи та піротехніки.

Пасажирів та персонал аеропорту "Львів" евакуювали через підозрілу валізу
Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохоронці евакуюють персонал та пасажирів з будівлі аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Проводиться евакуація працівників та пасажирів, правоохоронці обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.Сьогодні, 21 липня, близько 9:25, до поліції надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького про те, що на території аеропорту виявлено підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні.

Поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.

Лідер партії "Варта" Ігор Зінкевич опублікував у фейсбуці відео, як на місце прийхали співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Однак, пожежні не можуть дістати гідрант, оскільки люк, у якому він знаходиться - заасфальтували.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі поліція підірвала підозрілу сумку, яку залишили на лавочці. Пізніше виявилося, що в торбі був одяг.

В Одесі евакуювали дев'ятиповерхівку через підозрілу коробку, в якій виявився хом'як.

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