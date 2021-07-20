Сьогодні, у п'яту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ пройшла акція "Шукайте справжніх вбивць!".

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Активісти та небайдужі громадяни вийшли підтримати підозрюваних музиканта Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга і волонтера Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь і вимагають прозорого розслідування злочину.

"Замість того, щоб шукати справжніх вбивць, слідство просто призначило "винних"... Підозрюваних незаконно утримували за гратами, обвинувачення фальсифікує справу, і весь цей фарс - знущання з невинних. Факт очевидний - Національна поліція не впоралася з розслідуванням і не може об'єктивно вести справу", - заявили організатори акції.

Учасники вимагають провести внутрішнє розслідування в Національній поліції та покарати відповідальних за фальсифікацію справи, а також - передати справу іншим органам досудового розслідування.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, раніше під Шостим апеляційним судом Києва відбувся мітинг "Ні фальсифікації у справі Шеремета!".

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій знаходився Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці після вибуху.

Про підозру було повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою. Апеляційний суд неодноразово залишав чинним запобіжний захід для Антоненка. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто стоїть за злочином, однак не виключає, що до вбивства причетна контррозвідка СБУ.