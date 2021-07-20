Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом поточної доби, 20 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Мар'їнки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації чотири рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Також на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 19-20 липня делегація Королівства Данія на чолі з надзвичайним та повноважним послом Королівства Оле Егберг Міккельсеном відвідала район проведення ООС.