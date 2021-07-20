Серед знайденого - 116 снарядів, 26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5 та 13 запалів УЗРГМ-2.

Служба безпеки України виявила у Луганській області ще одну схованку зі зброєю проросійських бойовиків, причетних до бойових дій проти сил АТО у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники залишили схрон в окопі, облаштований поблизу одного із селищ у Щастинському районі.

Після отримання оперативної інформації співробітники СБУ встановили місцезнаходження тайника. Під час його огляду правоохоронці виявили: 116 артилерійських снарядів, 26 ручних гранат Ф-1 і РГД-5 та 13 запалів УЗРГМ-2.

Наразі тривають оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала схрон боєприпасів, який належав бойовикам "Всевеликого войска Донского".