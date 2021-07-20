Ірпінську та Одеську колонії знову виставлять на продаж

Ірпінський виправний центр і Південну виправну колонію в Одесі цього літа спробують продати ще раз.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Наприкінці липня Ірпінський виправний центр №132 втретє буде виставлено на продаж. Стартова ціна лота, знову ж таки, становитиме трохи більше ніж 220 млн гривень. Така вартість цілком обґрунтована, адже колонія розташована усього за 2 км від столиці, у центрі смт Коцюбинське. Поруч – парк і залізнична станція. Територія об'єкта – понад 8 га. Підведене опалення, електрика, водопостачання та каналізація. Другий лот, який цього літа повторно виставлять на аукціон, – Південна виправна колонія в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, утримувати установи, які наповнені до 50%, надто невигідно для держави. В'язнів із цих установ уже кілька років тому перевели до інших колоній, однак держава щороку витрачає на утримання закладів близько 150 млн гривень.

"Якби ми мали щороку таку суму капітальних видатків на всю інфраструктуру пенітенціарної системи – вона не була б у такому занедбаному стані", - наголосила Висоцька.

Вона також додала, що у планах на найближчі три роки – виставити на аукціон близько 30 закритих в'язниць. Щонайменше шість із них - цього року.

"Перший приклад успішного продажу такої установи вже є – Львівська виправна колонія №48 - пішла з молотка за понад 400 млн грн. За кілька років на місці колишньої колонії виросте ціле соцмістечко", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше планувалося, що великий розпродаж в'язниць в Україні відбуватиметься протягом літа-осені 2020 року, але як повідомляв наприкінці грудня міністр Денис Малюська, на заваді стали "численні бюрократичні перешкоди".

Продавати планували великі занедбані комплекси, які ніким не використовуються, але на охорону та утримання яких витрачаються гроші платників податків. За словами міністра, у 2021 році в Україні будуть приватизовані щонайменше чотири в’язниці.