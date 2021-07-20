У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ірпінську та Одеську колонії знову виставлять на продаж

Утримувати установи, які наповнені до 50%, невигідно для держави.

Ірпінську та Одеську колонії знову виставлять на продаж

Ірпінський виправний центр і Південну виправну колонію в Одесі цього літа спробують продати ще раз.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Наприкінці липня Ірпінський виправний центр №132  втретє буде виставлено на продаж. Стартова ціна лота, знову ж таки, становитиме трохи більше ніж 220 млн гривень. Така вартість цілком обґрунтована, адже колонія розташована усього за 2 км від столиці, у центрі смт Коцюбинське. Поруч – парк і залізнична станція. Територія об'єкта – понад 8 га. Підведене опалення, електрика, водопостачання та каналізація.  Другий лот, який цього літа повторно виставлять на аукціон, – Південна виправна колонія в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, утримувати установи, які наповнені до 50%, надто невигідно для держави. В'язнів із цих установ уже кілька років тому перевели до інших колоній, однак держава щороку витрачає на утримання закладів близько 150 млн гривень.

"Якби ми мали щороку таку суму капітальних видатків на всю інфраструктуру пенітенціарної системи – вона не була б у такому занедбаному стані", - наголосила Висоцька.

Вона також додала, що у планах на найближчі три роки – виставити на аукціон близько 30 закритих в'язниць. Щонайменше шість із них - цього року.

"Перший приклад успішного продажу такої установи вже є – Львівська виправна колонія №48 - пішла з молотка за понад 400 млн грн. За кілька років на місці колишньої колонії виросте ціле соцмістечко", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше планувалося, що великий розпродаж в'язниць в Україні відбуватиметься протягом літа-осені 2020 року, але як повідомляв наприкінці грудня міністр Денис Малюська, на заваді стали "численні бюрократичні перешкоди". 

Продавати планували великі занедбані комплекси, які ніким не використовуються, але на охорону та утримання яких витрачаються гроші платників податків. За словами міністра, у 2021 році в Україні будуть приватизовані щонайменше чотири в’язниці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також