Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Львові оголосили переможця відкритого архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію щодо образного вирішення комплексу будинків, будівель та споруд державної установи "Львівська установа виконання покарань №19".

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Нове СІЗО на тисячу місць буде знаходитися на Збиральній вулиці на околиці міста, його будуватиме Міністерство юстиції.

Перемогу на конкурсі здобуло львівське архітектурне бюро Sulyk Architects.

"Зрештою, будемо відвертими. В Україні буває так, що людина проводить місяці, можливо роки, у слідчому ізоляторі, а потім з’ясовується, що вона не винна. Умови перебування в таких місцях не мають нічого спільного з презумпцією невинуватості. Про це теж не можна мовчати. Ми хочемо донести, що кожен, чию вину не доведено в суді, має право на людські умови. Ніхто не говорить про VIP-санаторій, але мінімальний комфорт все ж має бути навіть у таких установах", - написав Садовий у фейсбуці.

На території СІЗО, окрім корпусів для ув'язнених, передбачаються медичний блок, спортивний зал, їдальня та окремі прогулянкові зони для чоловіків, майданчики для занять спортом.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Нагадаємо, що на початку червня Міністерство юстиції продало Львівську виправну колонію №48, що на вул. Хуторівка, за 407,5 млн грн. Більшу частину нерухомості придбала група компаній SoftServe.

За вилучені від продажу 48-ї колонії гроші Мін'юст хоче збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній у Львові.