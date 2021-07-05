Демонтований радянський монумент слави з центру Львова перевезли в музей "Територія терору"

У Львові завершили переміщення демонтованого Монументу бойової слави радянських збройних сил, який знаходився на Стрийській вулиці, в музей "Територія терору". Надалі він знаходитиметься там як музейний експонат.

Про це повідомила пресслужба музею в неділю, 4 липня.

Фото: facebook.com/TerritoryTerror

"З квітня цього року тривав демонтаж радянського Монумента слави. Частини монумента перевозили до нашого музею. 12 червня завершилось переміщення 4, 5 і 6 горельєфів. Наразі довгий процес «переїзду» закінчений", - йдеться в повідомленні.

Відвідувачі зможуть побачити монумент на території музею, що на проспекті Чорновола, 45. Працівники закладу працюють над облаштуванням частин горельєфу.

Фото: facebook.com/TerritoryTerror

Нагадаємо, що Монумент бойової слави радянських збройних сил відкрили у Львові в 1970 році. Ансамбль меморіалу складався з 30-метрової стели, бетонної композиції з фігурами воїнів, які символізують основні роди військ радянської армії, і фігури "Батьківщини-матері".

Монумент Слави не потрапив під декомунізацію, оскільки був пам'ятником, присвяченим опору і вигнання нацистських окупантів з України, а тому, відповідно до закону, не був символікою комуністичного тоталітарного режиму і не підлягав обов'язковому демонтажу.

Попри це, у 2019 році спочатку демонтували аварійну стелу, а у 2021 році демонтували й барельєфи.

На місці монумента слави облаштують музей українського воїна.