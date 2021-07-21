Поліцейські Дніпра встановлюють обставини вибуху у нежитловому будинку в Соборному районі міста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"21 липня близько 07:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі. Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ. Встановлюються всі обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Житомирщині під час святкування Івана Купала вибухнули каністри з бензином. До лікарні з опіками звернулись троє жителів райцентру, які брали участь у святкуванні. Їм надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.