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У Дніпрі стався вибух у нежитловому приміщенні

У будинку повилітали вікна, постраждалих немає.

У Дніпрі стався вибух у нежитловому приміщенні
Фото: facebook.com/NationalPoliceDnipro

Поліцейські Дніпра встановлюють обставини вибуху у нежитловому будинку в Соборному районі міста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"21 липня близько 07:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі. Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок вибуху немає.

На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ. Встановлюються всі обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Житомирщині під час святкування Івана Купала вибухнули каністри з бензином.  До лікарні з опіками звернулись троє жителів райцентру, які брали участь у святкуванні. Їм надали необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

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