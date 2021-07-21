Чоловіка неможливо було притягнути до відповідальності, поки він не прибув до України.

Першим в історії України морським піратом виявився житель Миколаєва.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Чоловік влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Однак, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам його захопив і вимагав $500 тис. Перемовини із менеджерами компанії судновласника тривали чотири дні, після чого пірата вдалося вмовити здати зброю та розблокувати човен за $6 тис.

Однак, коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу пірат вимагав $100 тис., а інакше - погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія виплачувати викуп відмовилась. Після того як чоловік викинув частину зброї у воду, його зупинили силою.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ зазначили, що оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави).

"Пірата вдалося затримати уже в Україні. Під час спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання. Наразі йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 446 КК України, тобто у піратстві, а саме - застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна", - зазначили у спецслужбі.

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: CБУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили громадянину України про підозру за фактом піратства. Такий злочин в Україні розкрито вперше.

У січні шістьох українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії.