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СБУ повідомила нові деталі про "першого українського морського пірата"

Чоловіка неможливо було притягнути до відповідальності, поки він не прибув до України. 

СБУ повідомила нові деталі про "першого українського морського пірата"
Фото: СБУ

Першим в історії України морським піратом виявився житель Миколаєва.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Чоловік влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Однак, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам його захопив і вимагав $500 тис. Перемовини із менеджерами компанії судновласника тривали чотири дні, після чого пірата вдалося вмовити здати зброю та розблокувати човен за $6 тис.

Однак, коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу пірат вимагав $100 тис., а інакше - погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія виплачувати викуп відмовилась. Після того як чоловік викинув частину зброї у воду, його зупинили силою.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ зазначили, що оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави).

"Пірата вдалося затримати уже в Україні. Під час спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання. Наразі йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 446 КК України, тобто у піратстві, а саме - застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна", - зазначили у спецслужбі.

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: CБУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили громадянину України про підозру за фактом піратства. Такий злочин в Україні розкрито вперше.

У січні шістьох українських моряків звільнили з піратського полону в Нігерії.

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