Кожен з 741 об'єкта "Великого будівництва" у 2021 році буде завершений вчасно, – Кирило Тимошенко

У кожному регіоні до 30-річчя Незалежності вже 28 знакових об'єктів готові більш ніж на 80%.

У 2021 році всі об'єкти програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" будуть завершені вчасно. В усіх регіонах України загалом налічується 741 об'єкт, і зміни термінів їх здачі в експлуатацію не передбачено.

Про це в ході селекторної наради заявив заступник Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Окремо заступник голови ОП поставив завдання перед представниками місцевої влади та підрядних організацій пришвидшити реалізацію тих об'єктів, за якими ще не оголошені або не завершені торги, відсутні підписані договори і не розпочаті будівельно-монтажні роботи.

За даними Тимошенка, у кожному регіоні до 30-річчя Незалежності вже 28 знакових об'єктів готові більш ніж на 80%, проте деяким областям варто прискорити темпи.

У свою чергу, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що для реалізації проєкту "Велика реставрація", який є складовою частиною програми "Велике будівництво", парламент вже ухвалив зміни до бюджету щодо виділення фінансування в обсязі 1 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

Керівництву обласних адміністрацій необхідно буде в найближчі дні подати до Офісу Президента і Міністерства культури актуальні дані про максимум два найбільш пріоритетних об'єкти для кожної області, за якими повністю готова проєктно-кошторисна документація та проведена експертиза. По цих об'єктах необхідно буде актуалізувати вартість робіт, матеріалів і послуг, а також підготувати документи для оголошення тендерів.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми "Велике будівництво", крім будівництва та ремонту доріг і соціальної інфраструктури, реалізується також окрема програма з розвитку українських портів.