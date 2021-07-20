На заступника Венедіктової Мамедова завели кримінальну справу

Державне бюро розслідування 7 липня відкрило провадження про можливе вчинення кримінального правопорушення заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим.

Про це повідомила адвокатська фірма "Міллер", яка захищає його інтереси.

Адвокати стверджують, що Мамедова, у якого раніше забрали доступ до державної таємниці та практично позбавили будь-яких повноважень, збираються звільнити.

"Йому вказують на те, що він не вказав у документах роботу за сумісництвом в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова... Генеральний прокурор скоротила посаду заступника Генпрокурора. Фактично це «приціл» на Гюндуза Мамедов, адже наразі він вже є прокурором без відповідних повноважень", - сказано в повідомленні.

Водночас проти Мамедова відкрили справу за ч.1 ст.366 (службове провадження) Кримінального кодексу нібито за заявою журналіста газети "Всеукраїнська правозахисна газета «Міжнародний центр прав людини»".

"За нашими даними, основні слідчі дії проводяться прокурорами Генеральної інспекції — підрозділу Офіс Генерального прокурора, що напряму підпорядкований Ірині Венедиктовій, а слідчі Державне бюро розслідувань фактично відсторонені від будь-яких процесуальних дій", - стверджується в повідомленні.

Адвокати оскаржили відкриття провадження, подавши у ДБР заяву про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Нагадаємо, що Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019 року за попереднього керівника відомства Руслана Рябошапки.

Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.