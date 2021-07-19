Успішні громади — успішна держава: навіщо Україні децентралізація?

Ідея децентралізації України народилась, як мінімум, більш як 100 років тому. Ще у Конституції Української Народної Республіки 1918 року зазначалося, що «не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації». Сьогодні ця ідея втілилась у реальність. Роль місцевих влад посилюється, громади досягають успіху та стають драйвером розвитку цілих регіонів.

Фото: Царичанська селищна об’єднана територіальна громада Царичанська селищна громада

Мешканці України розуміють, що нарешті саме від них залежить те, як буде розвиватися їхня громада.

В результаті децентралізації зросли місцеві бюджети, і тепер громади мають достатньо можливостей для реалізації цікавих проєктів, подекуди абсолютно інноваційних, які розвивають нашу країну у соціальному та економічному напрямах. Наприклад, зараз бюджет Тростянецької тергромади (Сумська область), яка налічує 22 тис. мешканців, сягає 200 млн грн. Більшість надходжень забезпечують ПДФО, земельний податок, а також податки від малого та середнього бізнесу. Власні надходження становлять 100 млн грн із загальної суми доходу. Це чудовий результат!

Яка ж головна мета реформи децентралізації? Насамперед, сформувати ефективне місцеве самоврядування та оптимальну систему територіальної організації влади на новій територіальній основі. Аби кожен мешканець будь-якої громади міг безпосередньо контролювати та впливати на якість різних послуг у своїй місцевості. Відтепер не хтось «у високих кабінетах» Києва, а саме влада на місцях вирішує, які напрями є найбільш пріоритетними. У результаті децентралізації місцеві ради та їх виконкоми отримають широкі повноваження і достатньо коштів для розв'язання локальних питань. Відповідно, й відповідальність за їх реалізацію посилюється та персоніфікується.

Реформа децентралізації: перші успіхи

2020 рік став знаковим для формування адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівнів України. До цього більшість територіальних громад були надмірно подрібненими та не могли надавати відповідні послуги своєму населенню. Так, понад 60% сільських територіальних громад мали чисельність жителів менше ніж 1000 осіб. До реалізації реформи в Україні функціонували територіальні громади із чисельністю жителів менше ніж 100 осіб. Виникало питання, «Які повноваження можуть виконувати з такою чисельністю територіальних громад органи місцевого самоврядування?». Така модель була збитковою та економічно не обґрунтованою, оскільки бюджети таких дрібних сільських і селищних рад витрачались виключно на заробітну плату управлінського апарату, а не проєкти розвитку.

Завдяки об’єднанню дрібних громад, розширились не тільки їхні повноваження, але й фінансові можливості для реалізації розвиткових проєктів.

Фото: decentralization.gov.ua Кам'яний тризуб, село Остриня, Тлумацька громада_

Відтак, в Україні замість більш як 11000 дрібних територіальних громад створено 1469 територіальних громад та замість 490 районів утворено 136 нових районів. І місцеві вибори 2020 року відбулися вже на новій територіальній основі. Українці обрали депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів та депутатів районних рад. У зв’язку зі зменшенням загальної кількості районних державних адміністрацій, витрати на здійснення виконавчої влади у 2021 році в областях зменшились на близько 2 мільярди гривень у порівнянні з 2020-им. Варто додати, що внаслідок бюджетної децентралізації (тобто, коли органам місцевої влади передали повноваження управління доходами та видатками громад) доходи місцевих бюджетів у 2020 році збільшилися до близько 304 млрд грн. А обсяг капітальних видатків місцевих бюджетів за 2020 рік становив 96,8 млрд грн, що на 5,6 млрд гривень більше, ніж у 2018 році. Для порівняння, у 2015 році капітальні видатки місцевих бюджетів становили 32,2 млрд грн.

Зростають й інвестиції на місцях. Відтак, у Львівській області Новоміська тергромада розробила оригінальний туристичний проєкт під назвою «COWBOYKY: Український дикий захід», і отримала на його реалізацію понад 1 000 000 євро від Євросоюзу та інвесторів. За ці кошти збудували сироварню, парники, «ковбойське» містечко та Школу економічного розвитку. А Томашпільська громада знайшла спосіб, як не підвищувати тариф на воду. Вони встановили сонячні панелі, які дають енергію для насосу свердловини, з якої постачається вода у більше 2 тис. помешкань. Минулого року громаді вдалося зекономити на електриці для постачання води понад 100 тис. грн.

Фото: Голос Сонячна станція громади селища Томашпіль.

До того ж з 1 січня 2021 року в Україні розпочався важливий етап — усі громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини та стали рівними за статусом. Тепер велике значення має те, наскільки ефективно вони використовуватимуть свої можливості.

Визнання реформи

Нещодавно посли країн «Великої сімки» підкреслили, що успішне об’єднання територіальних громад України вказує, що наша держава здатна проводити реформи на високому рівні. Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні. Тому не дивно, що, зокрема, Італійська Республіка зацікавилась нашими результатами. Відтак, Україна буде ділитися своїм досвідом у реформі децентралізації з Італією.

Українці також підтримують проведення реформи. За результатами щорічного всеукраїнського соціологічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування» 81% громадян, які добре обізнані про реформу, вважають, що Україні потрібна децентралізація. 59% жителів або відчули покращення від реформи, або очікують на нього.

Фото: decentralization.gov.ua Робота ЦНАП Гребінківської громади на Київщині

Важливу роль в успіху реформи децентралізації відіграє підтримка з боку Президента. Відтак, Володимир Зеленський наголосив, що «влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів». Незабаром після цього увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади». На виконання Указу Президента, зокрема, в Україні проведуть інвентаризацію водних та лісових ресурсів, а також об’єктів державної і комунальної власності, що знаходяться на території тергромад. Йдеться про проведення ретельної системної роботи для отримання достовірної інформації про такі об’єкти та здійснення заходів з їх оцифровування. Це також - запорука успіху децентралізації, адже наразі тергромади не завжди знають, які конкретно ресурси мають у своєму активі, відтак, не можуть ефективно ними управляти. І це має бути виправлено!

Найближчі кроки

Зараз найважливіше у контексті завершення децентралізації – це внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади. Такі зміни закріплять успішність реалізованих змін.

Як зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зміни до Основного Закону «мають закріпити перехід від централізованої до децентралізованої моделі держави, де в основі є громада». Й наголосив, що йдеться насамперед про гарантування фінансової основи місцевого самоврядування, можливості створення органами місцевого самоврядування районного та обласного рівня власних виконавчих органів. Також потрібно переформувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним завданням яких будуть здійснення лише державних функцій, а не самоврядних. А їх відносини з органами місцевого самоврядування будуватимуться на основі партнерства, а не контролю та директив.

Центральна та місцева влада: співпраця заради розвитку

Нещодавно я брав участь у засіданнях Палати місцевих влад і Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, які відбулися у Хмельницькому та Дніпрі. Утворений Конгрес вже став ефективним майданчиком, де узгоджуються позиції всіх сторін в питаннях реформи децентралізації. Далі – більше, я впевнений. Адже децентралізація — складний процес, який потребує об’єднання зусиль. Тож я розраховую на активність з боку асоціацій органів місцевого самоврядування, зокрема у просуванні конституційних змін. Тільки за рахунок внутрішньої та зовнішньої підтримки ми зможемо довести реформу до її логічного та успішного завершення.