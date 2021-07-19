ЄС надасть 2,3 млрд євро допомоги країнам Східного партнерства, - голова Євроради

"Ми обіцяємо, що Євросоюз залишиться надійним і сильним партнером для ваших країн".

Програма Східного партнерства є тим локомотивом, який сприяє економічному зростанню і добробуту Грузії, України та Молдавії, ЄС надасть їм безпрецедентну допомогу.

Про це на міжнародній конференції, що відкрилася в Батумі, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Хочу зробити акцент на майбутню нашу співпрацю і повідомити, що ми надамо безпрецедентну фінансову допомогу країнам Східного партнерства в розмірі 2,3 мільярда євро, що дасть можливість мобілізувати ще 17 мільярдів євро", - цитує голову Євроради "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що в країнах Східного партнерства повинні тривати демократичні реформи.

"Демократичне врядування є ключем до того, щоб було верховенство закону, правосуддя, боротьба з корупцією. Це не тільки політична необхідність, це можливість, яку дає цей інструмент", - сказав Мішель.

За його словами, Східне партнерство існує з 2009 року, і воно стало реальністю, що приносить користь усім його країнам.

Він повідомив, що в грудні цього року відбудеться черговий саміт Східного партнерства.

"Ми обіцяємо, що Євросоюз залишиться надійним і сильним партнером для ваших країн, і ми сподіваємося, що ви впораєтеся з узятими зобов'язаннями, не для того, щоб порадувати Брюссель, а для інтересів ваших народів", - сказав Мішель.

На конференції виступили також інші її учасники - президенти Грузії, України та Молдови.

Програма Східного партнерства спрямована на зміцнення і поглиблення відносин із сусідами Євросоюзу - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.