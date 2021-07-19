У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"

Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО.

"Питання про те, Захід чи Схід, у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначили в українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.

"Ми високо цінуємо підтримку наших західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Паралельно Україна робить чимало роботи, аби перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотній. Водночас, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", - прокоментував спікер МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, саме тому президент України поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі у доповнення до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО, розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

В ефірі телеканалу "Дом" Арестович заявив, що Україна розгорнеться на Схід, якщо Захід продовжить здавати інтереси України. За його словами, Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією. Арестович нагадав про лобіювання Німеччиною "Північного потоку-2" і про ініціативу президентів Франції та Німеччини про зустріч лідерів ЄС з Володимиром Путіним.

Арестович додав, що процес "нормалізації" відносин Заходу з Росією може виявитися для України дуже неприємним. У приклад він навів Афганістан і нагадав, що на Заході дуже великий страх перед Китаєм, у протистояння з яким хочуть втягнути Росію. Він підкреслив, що якщо з'явилася на Заході тенденція на здачу українських інтересів посилиться, то Україна швидко перегляне свій геополітичний вектор.