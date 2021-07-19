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У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"

"Питання про те, Захід чи Схід, у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть". 

У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Фото: obozrevatel.com

Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО.

"Питання про те, Захід чи Схід, у парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначили в українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.

"Ми високо цінуємо підтримку наших західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Паралельно Україна робить чимало роботи, аби перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотній. Водночас, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", - прокоментував спікер МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, саме тому президент України поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі у доповнення до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО, розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

В ефірі телеканалу "Дом" Арестович заявив, що Україна розгорнеться на Схід, якщо Захід продовжить здавати інтереси України. За його словами, Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією. Арестович нагадав про лобіювання Німеччиною "Північного потоку-2" і про ініціативу президентів Франції та Німеччини про зустріч лідерів ЄС з Володимиром Путіним.

Арестович додав, що процес "нормалізації" відносин Заходу з Росією може виявитися для України дуже неприємним. У приклад він навів Афганістан і нагадав, що на Заході дуже великий страх перед Китаєм, у протистояння з яким хочуть втягнути Росію. Він підкреслив, що якщо з'явилася на Заході тенденція на здачу українських інтересів посилиться, то Україна швидко перегляне свій геополітичний вектор.

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